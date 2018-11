Giro d’Italia 2019, Oliverio: “il Sud cancellato”

1 novembre 2018 18:00

Oliverio: “nel 2019 un Giro di Mezz’Italia. Cose che stentiamo a credere”

“Nel 2019 un Giro di Mezz’Italia. Cose che stentiamo a credere”. E’ quanto afferma in una nota il presidente della Regione Mario Oliverio. “Siamo venuti oggi a conoscenza dagli organi di stampa -prosegue- del circuito e delle tappe previste per il Giro d’Italia 2019. Il Sud è stato cancellato. È grave che una manifestazione popolare sportiva di lunga e vissuta tradizione come il giro d’Italia escluda una parte importante del Paese come il Sud e le Isole. Ritengo sia opportuno riconsiderare questa proposta e definire un circuito inclusivo dell’intero territorio Nazionale”. “Lo Sport ha, nel nostro Paese -conclude Oliverio- sempre contribuito ad includere, ad unire e ad accrescere lo spirito di appartenenza a stessi valori ed ai colori dell’Italia”.