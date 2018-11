Giovanna Pellegrini maratoneta unvs a 71 anni per vivere

25 novembre 2018 15:55

Un esempio di gioia di vivere, forza e carattere. Giovanna Pellegrini, 71enne iscritta della sezione dei Veterani dello Sport di Follonica, ha scoperto la maratona alla soglia delle 70 primavere. Una scelta dovuta per aiutare il decorso della patologia tumorale che l’affligge da metà della propria vita. Così 3 anni fa eccola debuttare nella maratona di New York, senza avere mai corso fino a quel momento. Invece, dopo la Grande Mela non si è più fermata, gareggiando in rapida successione anche a Gerusalemme (mezza maratona), Helsinki (17 km) e nuovamente New York, nonostante un infortunio al tendine di Achille. Poi ancora le maratone di Mosca e New York, dove vince nella propria categoria siglando il record personale in 5h 50’47. Una soddisfazione incredibile. E nel 2019 la vedremo protagonista anche in Italia. Giovanna Pellegrini, una maratoneta e una donna straordinaria.