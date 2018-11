Giovane scomparso tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, sospese le ricerche del corpo: nuovo caso di “lupara bianca”? [AGGIORNAMENTI]

26 novembre 2018 18:32

Sospese le ricerche del giovane scomparso nel vibonese

Interrotte da parte dei carabinieri subacquei, le ricerche nei fiumi Mesima e Marepotamo – in un vasto territorio al confine fra le provincie di Vibo Valentia e Reggio Calabria – le ricerche del corpo di Francesco Vangeli, il giovane 26enne di Scaliti di Filandari (Vv) di cui non si hanno piu’ notizie dal 9 ottobre scorso e la cui auto e’ stata ritrovata completamente carbonizzata nel territorio comunale di Dinami (Vv). Si teme un nuovo caso di “lupara bianca” e le indagini, inizialmente coordinate dalla procura di Vibo Valentia, sono passate alla Direzione distrettuale antimafia che ha provveduto a sequestrare i telefonini di due giovani di San Giovanni di Mileto con i quali Vangeli si sarebbe incontrato la sera del 9 ottobre prima di sparire nel nulla. La Procura ha conferito l’incarico ad un perito per estrapolare dai cellulari tutti gli elementi utili ai fini dell’indagine. Le ricerche del corpo di Vangeli nei fiumi Mesima e Marepotamo non hanno dato esito positivo e da qui la decisione dei Carabinieri di interromperle.