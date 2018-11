Giornata in memoria delle vittime della strada: gli studenti di Messina incontrano le Forze dell’Ordine

19 novembre 2018 11:42

All’Istituto Verona Trento di Messina l’iniziativa per sensibilizzare le giovani generazioni sul valore della vita e sul rispetto delle regole del Codice della strada

In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, che si celebra la terza domenica di novembre, la Prefettura di Messina, in collaborazione con l’Istituto Verona Trento e con il Comando Sezione Polizia Stradale di Messinanella giornata di oggi ha organizzato un incontro con gli studenti. L’evento organizzato presso l’Istituto è un’occasione per sensibilizzare le giovani generazioni sul valore della vita e sulle gravi problematiche che possono derivare dal mancato rispetto delle regole del Codice della strada e da condotte di guida non sempre esemplari. La manifestazione costituisce un momento di riflessione e di riconoscimento nei confronti degli operatori chiamati quotidianamente ad intervenire su strada in caso di incidenti stradali. All’incontro, al quale prendono parte anche un nutrito numero di studenti degli istituti di Istruzione Superiore del capoluogo, hanno preso parte anche i componenti delle squadre di emergenza, di operatori dell Forze di Polizia, di sanitari, delle associazioni e degli organismi che operano nel settore.