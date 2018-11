23 novembre 2018 22:25

Giornata contro la violenza sulle donne, Aricò: “puntare sulla prevenzione ed il sostegno alle vittime. Questo sta diventando possibile grazie a tutte le persone che ci credono e al Governo, che si sta attivando”

“Questa domenica 25 novembre sarà la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Una ricorrenza speciale che richiede di passare finalmente dalle parole ai fatti, puntando sulla prevenzione ed il sostegno alle vittime. Questo sta diventando possibile grazie a tutte le persone che ci credono e al Governo, che si sta attivando”, è quanto scrive in una nota il segretario generale Aispis Cav.Dr. Simone Aricò. “E’ difatti uscita -prosegue- una prima bozza del programma operativo per attuare il Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne 2017-2020. Per la prevenzione si punta a una forte sensibilizzazione, soprattutto nelle scuole, e per dare un concreto sostegno alle vittime, tante risorse sono in fase di trasferimento dal Dipartimento delle Pari opportunità alle Regioni per finanziare le case rifugio e i centri antiviolenza. L’Aispis c’è e si sta muovendo in tante direzioni e gode di grande considerazione da parte delle istituzioni, ma c’è ancora molto da fare e con certezza lo faremo”, conclude.