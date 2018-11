Domani la giornata di studio: “I giovani a Messina tra attese, desideri e sogni”

25 novembre 2018 21:00

Il MEG (Movimento eucaristico giovanile) di Messina, organizzazione che fa capo ai Gesuiti in Italia, in collaborazione con gli Istituti di Istruzione Superiore Verona Trento, San Giovanni Bosco, Liceo G. La Farina, Liceo E. Basile e Istituto Antonello, ha organizzato una giornata di studio sul tema: “I giovani a Messina tra attese, desideri e sogni. Primi esiti di una ricerca”. L’incontro analizza tutti gli aspetti rilevati da un gruppo di ricercatori, attraverso un questionario, somministrato agli studenti delle IV e V classi degli istituti superiori della città, durante il Sinodo dei giovani, indetto da Papa Francesco. Nel questionario i giovani danno risposte sull’educazione, l’istruzione, la politica, la Chiesa, i social network, la famiglia e la fiducia nelle istituzioni pubbliche e, più in generale, sulla città in cui vivono. All’incontro che si terrà nel Salone delle Bandiere il 26 Novembre, dalle ore 10 alle ore 12.30, cui partecipano circa centocinquanta studenti, i giovani del MEG di Messina intervengono sul tema “Perché un questionario in occasione del Sinodo dei giovani”; il dott. Sergio Scarfì, dell’Università di Messina e la dott.ssa Marilin Mantineo, dell’Università di Genova su: “Le risposte dei giovani. Elementi e piste di riflessione”; il prof. Marco Centorrino, sociologo dell’Università di Messina, sul tema: “Reti relazionali e comunicazione dei giovani nell’era del web”. Coordina i lavori il prof. Sostine Cannata, dell’Istituto Boer – Verona Trento e conclude la prof. Daniela Picciolo, dell’Istituto Antonello.