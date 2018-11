Reggio Calabria: “Giornata per la sicurezza nelle scuole” presso l’IC “G. Moscato” di Gallina

22 novembre 2018 17:39

Mercoledì 21 novembre, in occasione della “Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle scuole” il rosso dei Volontari della Croce Rossa Italiana ha invaso la Scuola Media “Asprea” dell’Istituto Comprensivo “Moscato”. Tale giornata è stata istituita dall’ art. 1, comma 159, della Legge 107/2015 per ricordare tutte le vittime della scuola e, in particolare, il tragico evento avvenuto nella Città di Rivoli presso il liceo “Darwin il 22 novembre 2008 e quelli avvenuti nella scuola ”Jovine” di San Giuliano di Puglia e nella” Casa dello Studente” de l’Aquila. L’Istituto ha aderito a tale giornata con molteplici iniziative didattiche, formative e informative sulla sicurezza e prevenzione dei rischi nella scuola.

In particolare nel pless o di Oliveto, gli alunni della Scuola Secondaria di I grado hanno incontrato l’ingegnere Michele Tigani, esperto del settore per un dibattito sul tema “Conoscere per prevenire”, sui fenomeni endogeni e le azioni da attuare in caso di terremoto. Nel plesso “Asprea” si è tenuto un convegno sul tema “Sicurezza in strada” con la presenza del personale della Croce Rossa Italiana, organizzato dalla prof.ssa Antonella Nucera. Dopo i saluti del Dirigente scolastico prof.ssa Anna Maria Cama, è intervenuto, il dott. Giuseppe Mileto, Presidente del Comitato C.R.I. di Reggio Calabria. L’incontro ha coinvolto tutti gli astanti, stimolando curiosità, attenzione e partecipazione; il relatore ha illustrato le modalità di chiamata per la richiesta dei soccorsi e l’intervento della squadra, con l’innovazione dei sistemi e delle tecniche di primo soccorso e protezione civile. Successivamente i Volontari della C.R.I., Chiara Graceffa, Francesco Scopelliti, Filippo Laganà e Serghey Marius Cristian, si sono intrattenuti con gli alunni, nella palestra della scuola, dove hanno dato vita ad una serie di prove e simulazioni atte a migliorare competenze e rafforzare il senso di responsabilità, con particolare riferimento alla Sicurezza stradale