Giornata contro la violenza sulle donne: a Bagnara Calabra un’iniziativa rivolta agli studenti

22 novembre 2018 20:13

La Commissione Pari Opportunità di Bagnara Calabria ricorda la Giornata Internazionale contro la violenza di genere

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Bagnara Calabra ricorda la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre con un Concorso per le scuole superiori e con un convegno.

Il Concorso dal titolo “La donna, da vittima della storia a protagonista della vita” è stato rivolto ai discenti dell’Istituto “E. Fermi” e, che come espresso con entusiasmo da parte della Presidente della CPO Claudia Roldi, ha visto la partecipazione proficua degli studenti che hanno prodotto dei cortometraggi dove loro stessi ne sono stati i protagonisti.

La premiazione dei vincitori avverrà durante il convegno “Posto occupato” che si terrà presso la Sala Consiliare il 24 novembre p.v. e sarà trasmesso anche in diretta streaming dal sito del Comune.

Con questo convegno la CPO ha voluto aderire alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne “Posto occupato” per ricordare che ogni donna vittima di femminicidio prima che un uomo mettesse fine alla sua vita, occupava un posto nella società, nella famiglia, ovunque si vive la quotidianità di una vita normale. Al convegno interverranno la Presidente della CPO Claudia Roldi, l’Assessore alle Pari Opportunità Silvana Ruggiero e la Dirigente dell’Istituto “E. Fermi” Graziella Ramondino a cui sia la Presidente che l’Assessore rivolgono un sincero grazie per la sensibilità sempre dimostrata per ogni tematica sociale e culturale.

Dopo il convegno, i discenti saranno ancora protagonisti nel verniciare di rosso una panchina sita in Piazza Matteotti come ricordo indelebile di dire no alla violenza sulle donne ed allo stesso tempo di ricordare tutte le donne vittime di ogni tipo di violenza.

Apprezzamento per il lavoro svolto dalle componenti della CPO da parte dell’Assessore Silvana Ruggiero: “Sono orgogliosa dell’impegno e della passione che le componenti mettono in ogni iniziativa, ringrazio ognuna di loro anche per il tempo che sottraggono alla loro vita familiare e/o lavorativa per impegnarsi nel loro ruolo istituzionale/sociale e per essere sempre dei vulcani di idee rivolte alla comunità per educare e sensibilizzare. Un plauso ovviamente va soprattutto alla Presidente Claudia Roldi di saper tenere il gruppo coeso e di stimolare le componenti a proporsi sempre degli obiettivi finalizzati al bene collettivo”.