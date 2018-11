Gioia Tauro: riunione delle società calcistiche

19 novembre 2018 15:19

Martedì 20 novembre 2018 con inizio alle ore 17.30, alla presenza del Presidente Regionale della Lnd Calabria Saverio Mirarchi, del Vice Presidente Regionale Domenico Luppino, del Coordinatore del settore giovanile della Figc Calabria Massimo Costa, del Delegato Regionale del calcio a 5, Giuseppe Della Torre e del Presidente della Sezione Aia di Taurianova Salvatore Prestileo, è indetta presso la sala Comunale Fallara di Gioia Tauro (Piazza Mercato) una riunione alla quale sono invitate a partecipare tutte le società partecipanti all’attività della Delegazione.

Un’occasione utile per fare il punto sulle novità della corrente stagione e, con il contributo di tutte le società, di effettuare quello scambio di idee che è necessario per una valida organizzazione dell’attività per l’annata calcistica. Nell’occasione verranno consegnati i premi della passata stagione, in particolare le coppe relative ai Tornei Allievi Fascia B (Asisportime Taurianova), Fair Play (Academy Calcio Gioiese) e le targhe disciplina relative a Terza Categoria (Varapodio Calcio), Amatori (Nuova Folgore Rossoverde) e Giovanissimi (Atletico Melicucco).