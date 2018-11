Reggio Calabria, domenica all’insegna dell’arte per i Georgiani: il gruppo in visita al Museo della Magna Grecia

4 novembre 2018 18:34

Il gruppo ha visitato il Museo Nazionale della Magna Grecia a Reggio Calabria

Prima domenica del mese all’insegna dell’arte per i Georgiani di Calabria. Il gruppo che frequenta il corso di lingua italiana promosso dall’Associazione, si è recato in visita al Museo Nazionale della Magna Grecia a Reggio Calabria. “Iniziative come queste mi rendono orgoglioso e mi regalano soddisfazioni, a testimonianza dell’impeccabile impegno dell’associazione a rendere felice la permanenza nel territorio Reggino dei cittadini Georgiani“- ha commentato il referente Gianmarco Crea.