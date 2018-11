11 novembre 2018 14:15

Continua il lavoro di informazione del GAL “Terre Locridee”: il 13 e il 17 novembre saranno presentati i nuovi bandi a Riace ed a Bianco

Continua il lavoro di informazione che il GAL “Terre Locridee” sta svolgendo sul territorio in vista della prossima pubblicazione dei bandi già presentati alla Regione Calabria. Il prossimo appuntamento in calendario è fissato per martedì 13 novembre, alle ore 17, presso l’Hotel Federica di Riace Marina. Questa terza serie di incontri di partecipazione organizzati dal GAL sono iniziati il 18 ottobre, a Locri, dove si è svolto il primo incontro operativo nel quale si è parlato di: “Presentazione bandi sulle micro filiere dei prodotti tipici del territorio. Iniziative nell’ambito del Piano di Azione Locale”. Seguendo la filosofia di questi incontri, sono stati prospettati ai commercialisti di tutta l’area le opportunità previste nel Piano di Azione Locale finanziato dalla Regione Calabria e sono stati presentati i bandi inviati alla Regione Calabria per l’approvazione. Prosegue il percorso intrapreso dal GAL “Terre Locridee” nei mesi scorsi per l’animazione territoriale in merito ai progetti da attivare nell’ambito del PAL “Gelsomini” approvato dalla Regione Calabria, in coerenza con quanto contenuto nel Piano di Sviluppo Rurale della Calabria 2014-2020. Nei prossimi incontri si parlerà delle modalità e delle procedure per la realizzazione dei progetti di micro filiera, finalizzati a favorire il recupero delle “produzioni locali di tradizione” attraverso la riscoperta e la valorizzazione della qualità e della varietà dei prodotti agroalimentari tipici, che nella Locride possiede molti e importanti elementi “emergenti”, anche caratterizzanti il paesaggio storico del territorio. L’intervento previsto riguarda appunto la creazione e il potenziamento di “microfiliere e reti di impresa dei prodotti tipici del territorio”, puntando a realizzare un sistema di promozione integrata delle risorse e dare impulso concreto alla commercializzazione. Specifica attenzione è dedicata al sostegno all’allevamento di animali legati alla tradizione dei luoghi, sempre nella logica di microfiliera. Il sostegno è soprattutto per la creazione di impianti di trasformazione dei prodotti, in linea con le lavorazioni tipiche locali e sostenendo l’innovazione di processo. Di tutto questo e molto altro si parlerà negli incontri operativi che si svolgeranno martedì 13 novembre, alle ore 17, presso l’Hotel Federica di Riace Marina dove i lavori, saranno coordinati dal presidente del GAL “Terre Locridee” Francesco Macrì, seguiranno i saluti del vice sindaco di Riace Giuseppe Gervasi e del presidente della Jonica Holidays Maurizio Baggetta, oltre al contributo informativo del responsabile del Pal Gelsomini Guido Mignolli. Il terzo appuntamento di questa serie si svolgerà sabato 17 novembre, alle ore 10:30, presso la Sala Consiglio Comunale di Bianco. Entrambi gli incontri saranno incentrati su “Presentazione bandi su Micro Filiere dei prodotti tipici del territorio. Iniziative nell’ambito del PAL”.