A Follonica l’unvs in assemblea straordinaria

10 novembre 2018 22:24

La sezione dei Veterani dello Sport di Follonica si riunirà in Assemblea Straordinaria sabato 24 novembre, per eleggere il nuovo presidente di sezione, nonchè il consiglio direttivo e il collegio dei revisori. Tra le performances degli iscritti da segnalare invece l’exploit di Claudio Mariotti, che ha vinto il Campionato Nazionale UNVS di lancio del giavellotto, e di Giovanna Pellegrino che si è imposta nella categoria F70-74, in occasione della maratona di Mosca, dopo aver gareggiato anche a New York, Helsinki e Gerusalemme. Sempre in chiave di risultati, da segnalare che il nuotatore Saverio Marchi è stato premiato come Giovane Emergente Toscano dall’UNVS regionale. La consegna del riconoscimento è avvenuta a Pisa alla presenza del vice presidente nazionale Francesca Bardelli e dei dirigenti Giuseppe Orioli, Paolo Allegretti, Pier Luigi Ficini e Ferido Ferrari.