Etna, turista olandese scivola sul ghiaccio e rimedia gravi ferite: soccorsa e ricoverata in codice rosso [DETTAGLI]

15 novembre 2018 14:15

Escursionista scivolta sull’Etna su una placca di ghiaccio

Una turista olandese è stata soccorsa sull’Etna dai finanzieri del Soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf) di Nicolosi, insieme ai volontari del Soccorso alpino e speleologico siciliano (Sass) e da un’eliambulanza del Sues 118 di Catania, dopo essere rimasta vittima di un grave incidente durante un’escursione. Ha riportato diversi traumi ed era in preda a uno choc termico: ricoverata in codice rosso a Catania. La donna, in compagnia del marito, era partita da Taormina, in provincia di Messina, alle prime luci dell’alba di ieri mattina, ed entrambi si erano avventurati, senza l’aiuto di guide alpine, per uno dei sentieri più panoramici, ma anche pericolosi, dell’Etna, ossia quello che dalla Serra delle Concazze, passando per Rocca della Valle, porta all’osservatorio di Pizzi Deneri, alla quota di 2.847 metri. Dopo una breve sosta in quota, la coppia – fa sapere la Gdf – ha deciso di iniziare la discesa sul ripido canalone denominato ‘Quarant’ore’ ignorando le insidie delle prime nevicate sul Mongibello. Così, percorsi alcuni metri di discesa, la donna è scivolata su una placca di ghiaccio ed è precipitata rovinosamente a valle per trecento metri. Il marito, accortosi della gravità delle condizioni della consorte, ha contattato il numero unico di emergenza 112, e la sala operativa del 118 ha subito allertato i militari della stazione del Sagf di Nicolosi e il personale del Sass di Etna Nord, mettendo a disposizione una propria eliambulanza dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Dopo un primo sorvolo dell’area dove si trovavano i due escursionisti, le unità di soccorso si sono coordinate per sbarcare sul luogo, con l’aiuto dell’elicottero del Sues 118, un finanziere Sagf e un volontario del Sass, per poter così prestare le prime cure alla malcapitata e fornire alle altre squadre, che stavano intanto sopraggiungendo da terra, le indicazioni sui materiali di cui dotarsi per il trasporto del ferito. L’operazione di sbarco dei due soccorritori, non potendo l’elicottero atterrare sul terreno sabbioso delle ceneri dell’Etna, è stata eseguita su alcune rocce in hovering, ossia con l’elicottero fermo in aria a pochi centimetri dal suolo. La turista, che presentava diversi traumi ed era in preda a choc termico, è stata raggiunta dai soccorritori, coperta con speciali teli termici e posizionata su una barella spinale. Dopo l’intervento delle altre unità appiedate di finanzieri e personale del Sass, è stato intrapreso il trasporto a valle. Intanto, per il timore che il trasporto della malcapitata venisse reso più difficoltoso dal sopraggiungere del buio e dal brusco calo delle temperature in quota, la sala operativa del comando provinciale di Catania ha allertato i vigili del fuoco di Catania, che hanno inviato un loro elicottero per l’eventuale necessità di eseguire un tempestivo recupero in quota tramite verricello.Tuttavia, le Fiamme gialle e i volontari soccorritori sono riusciti ad individuare, lungo il tragitto, una zona sicura in cui sarebbe stato possibile effettuare un imbarco in elicottero in piena sicurezza. Dopo l’allestimento della piazzola d’emergenza, è arrivata l’eliambulanza del 118, che ha imbarcato la barella e tre soccorritori. Il velivolo ha raggiunto, quindi, Piano Provenzana dove ad attendere c’era uno staff medico pronto per la valutazione del paziente e il primo soccorso. La disavventura della malcapitata turista si è chiusa con il trasporto in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove, a causa dei traumi e le escoriazioni riportate, è stata ricoverata in codice rosso. “Anche alla luce di questo episodio – si legge in una nota – il comando provinciale della guardia di finanza di Catania e il Soccorso alpino e speleologico siciliano, raccomandano la massima prudenza a chi vuole avventurarsi sull’Etna in questa stagione, poiché l’approssimarsi dell’inverno e la ricaduta delle prime nevi sul vulcano, aumentano in maniera significativa il rischio di incidenti”.