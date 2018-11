Emergenza rifiuti e MessinaServizi, il M5S vuole vederci chiaro: “Troppe anomalie e crisi preannunciata in tempi non sospetti”

29 novembre 2018 10:27

Il M5S vuole vederci chiaro sulla situazione di Messina Servizi e sulle reali cause che hanno determinato l’ennesima emergenza rifiuti: “Troppe avarie sospette a anomalie, Prefetto e Autorità Giudiziaria intervengano”

“Troppe avarie sospette di mezzi che causano una strana emergenza rifiuti in città ed un clima all’interno dell’azienda da “regolamento di conti”, senza contare i continui attacchi al Direttore Generale quasi come se fosse il capro espiatorio di tutta una gestione poco chiara che l’assessore con delega rifiuti e ambiente Dafne Musolino dovrebbe finalmente chiarire con il Presidente Lombardo”– è il commento dei consiglieri comunali e di circoscrizione pentastallati sull’emergenza rifiuti a Messina, che, non potendo consentire “speculazioni su un servizio pubblico essenziale come quello della raccolta dei rifiuti”, vogliono vederci chiaro sulle cause che hanno determinato l’ennesima crisi del sistema rifiuti in città.

I dubbi del M5S sono diversi: “l’emergenza rifiuti stranamente è stata preannunciata sulla stampa dal Presidente di Messina Servizi già ai primi di ottobre, peraltro quando il servizio veniva erogato regolarmente“.

“Non può bastare presa d’atto, peraltro tardiva, da parte del Sindaco che chiede scusa alla città, né l’ambizioso programma di una task force emergenziale per uscire dalla crisi o peggio, l’utilizzo dei vigili urbani distratti da servizi essenziali per la città- proseguono i consiglieri- E che dire della promessa del primo cittadino che propone “incentivi milionari” per incrementare la differenziata, a fronte delle minacce di liquidazione culminate con l’interpretazione della segreteria generale del Comune, in merito alla legge Madia che sembrerebbe prevedere la liquidazione della partecipata ed il ricorso al mercato”.

“Inoltre- proseguono i consiglieri-appare singolare l’intenzione del Sindaco di combattere gli sprechi quando anziché mantenere 1 solo Amministratore Delegato come previsto dalla legge Madia per le aziende “monoutility”, invece crea un consiglio di amministrazione a 3 componenti”.

Per tali ragioni i consiglieri chiedono l’intervento del Prefetto e dell’Autorità Giudiziaria al fine di prevenire ulteriori emergenze rifiuti ed episodi come quelli avvenuti nei primi giorni di novembre.

“Messina ed i suoi cittadini meritano di raggiungere gli standard europei ed avere una raccolta differenziata del 65% entro luglio 2019.

Il M5S Messina, nell’interesse della cittadinanza e del rispetto della legalità non starà certo a guardare e verificherà tutti gli atti e le anomalie di gestione che continuano a registrarsi in questa partecipata, valutando tutte le iniziative necessarie per rimuovere incrostazioni e consuetudini che oggi non possono essere responsabili di continui disservizi. Nel frattempo auspichiamo che il Presidente Lombardo si renda finalmente conto autonomamente del suo ruolo e delle sue competenze dentro Messina servizi, e prenda atto che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi sulla differenziata, peraltro già in arretrato e la stessa emergenza rifiuti in atto lo vedono di certo corresponsabile di fronte alla città. Oggi- concludono– temiamo che saranno solo i cittadini a pagare con un incremento delle tariffe e probabilmente si cercherà l’ennesimo capro espiatorio per giustificare il fallimento politico della gestione del servizio rifiuti targato De Luca-Lombardo”.