Emergenza rifiuti a Messina, De Luca: “Mai più una situazione del genere in città” [INTERVISTA]

17 novembre 2018 18:57

Emergenza rifiuti a Messina, De Luca ai microfoni di StrettoWeb: “Abbiamo le idee chiare, entro fine mese l’emergenza sarà risolta”

“Nessuno ha mai pensato di dotare la Messina Servizi di mezzi degni di questo nome, il mezzo più giovane ha 15 anni di vita“- è quanto ha detto il sindaco De Luca commentando ai microfoni di StrettoWeb l’emergenza rifiuti esplosa nella città dello Stretto. Per il sindaco “C’è una responsabilità da parte di chi doveva sopperire alla situazione dei mezzi della MessinaServizi. Ciò- ha ribadito De Luca- non si è verificato e stiamo accertando le responsabilità. In questo momento però ci stiamo concentrando per risolvere la situazione. Già abbiamo le idee chiare: entro fine mese questa storia si risolverà e definiremo il profilo delle nostre azioni per evitare che un’emergenza di questo genere si riproponga in futuro”. Ecco l’intervista del sindaco rilasciata ai nostri microfoni: