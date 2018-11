6 novembre 2018 22:31

Il presidente Donald Trump e la First Lady Melania hanno votato per posta a New York per le elezioni di metà mandato. Lo afferma la Casa Bianca. Seggi aperti in quasi tutti gli Stati Uniti per le elezioni di metà mandato in cui gli americani sono chiamati a rinnovare gran parte del Congresso.

Dalla East alla West Coast si registrano ovunque lunghe file che fanno presagire un’altissima affluenza.