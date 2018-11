Elezioni in Georgia, Crea: “si sta svolgendo il turno di ballottaggio”

28 novembre 2018 17:20

Elezioni in Georgia: oggi si sta svolgendo il ballottaggio per eleggere il presidente del paese caucasico

“Oggi 28 novembre 2018 si sta svolgendo il ballottaggio per eleggere il presidente del paese caucasico”. Questo è quanto riferito dal referente Gianmarco Crea, vice presidente dell’Associazione Georgia in Calabria. “A sfidarsi sono il candidato indipendente Salome Zourabichvili, sostenuto dal partito georgiano al potere Dream — Democratic Georgia, che ha ottenuto al il 38,6 per cento dei voti, e il candidato dell’opposizione Grigol Vashadze, che ha avuto il 37,7 per cento delle preferenze al primo turno delle elezioni. I cittadini sono chiamati a scegliere un nuovo e ultimo presidente per il paese, che resterà in carica 6 anni. Secondo le ultime modifiche apportate alla Costituzione, dopo il 2024 il presidente sarà eletto da un collegio elettorale composto da 300 tra parlamentari e amministratori locali e regionali”, conclude.