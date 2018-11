Messina, droga nelle scuole: Comune e Prefettura siglano l’intesa per il contrasto alla spaccio di sostanze stupefacenti

13 novembre 2018 16:15

“Scuole Sicure”, Amministrazione e Prefetto siglano l’intesa: previsto il rafforzamento delle attività di controllo e di vigilanza con l’impiego degli agenti ed ufficiali della Polizia Municipale presso gli istituti scolastici di Messina

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Messina, dr.ssa Maria Carmela Librizzi ha sottoscritto con il Comune di Messina un Protocollo di Intesa per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in prossimità degli Istituti scolastici. In rappresentanza del Comune era presente il Vice Sindaco Ing. Salvatore Mondello.

L’iniziativa in parola rientra tra le attività di rafforzamento della azioni preventive e di contrasto indicate dal Ministero dell’Interno ed esaminate in sede di diverse riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica alle quali hanno partecipato anche i rappresentanti dell’Ufficio Scolastico provinciale ed i Dirigenti Scolastici.

Attraverso la stipula del documento, il Comune di Messina ha assunto l’impegno di attivare le campagne di informazione e sensibilizzazione presso le scuole con il coinvolgimento diretto dei ragazzi finalizzate ad

evidenziare le conseguenze negative dell’assunzione di sostanze stupefacenti, prevedendo altresì un rafforzamento delle attività di controllo e di vigilanza con l’impiego degli agenti ed ufficiali della Polizia Municipale presso gli istituti scolastici.