“Domeniche Agatensi”: appuntamento domenica 4 novembre

1 novembre 2018 15:15

Domenica 4 novembre nuovo appuntamento con le “Domeniche Agatensi” al sito archeologico di Motta Sant’Agata

Domenica 4 novembre p.v. nuovo appuntamento con le “Domeniche Agatensi” al sito archeologico di Motta Sant’Agata, che per l’occasione si tingerà di “Giallo”. Infatti, assieme all’avvocato Fabrizio Casoria parleremo di: “Delitti e misteri nell’antico territorio santagatino”. Avvelenamenti, intrighi, delitti e misteri accaduti nel territorio della Vallata del Sant’Agata durante l’Ottocento e ancora in parte irrisolti, scoperti attraverso la consultazione e lo studio degli inediti documenti della “Gran Corte Criminale”. Un appuntamento da non perdere, che ci farà conoscere aspetti poco noti della società dell’epoca. La passeggiata culturale partirà alle ore 16.00 da Piazza Arghelle a San Salvatore, ed in caso di pioggia si terrà al chiuso presso la sede della Pro Loco. Tutti gli appuntamenti (dal 16 settembre scorso sino al 18 novembre p.v.) sono organizzati dalla Pro Loco Reggio Calabria San Salvatore, associazione che ufficialmente ha in gestione il sito, con il patrocinio morale del Comune di Reggio Calabria e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Citta’ Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia. Rientrano nelle attività di “salvaguardia, valorizzazione e promozione dei siti archeologici presenti sul territorio comunale”, così come previsto dall’accordo sottoscritto e formalizzato dalla Pro Loco lo scorso 3 luglio in seguito alla partecipazione al bando Pubblico indetto dal Comune di Reggio Calabria.

Per maggiori informazioni si consiglia di contattare l’associazione attraverso i seguenti recapiti:

