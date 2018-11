Reggio Calabria, al Palacalafiore va in scena “La Divina Commedia” [INFO UTILI]

24 novembre 2018 10:49

Al Palacalafiore di Reggio Calabria va in scena il musical “La Divina Commedia”, tutto pronto anche per “Flashdance”

Si chiuderà con “La Divina Commedia” Opera Musical di Marco Frisina e Flashdance il Musical, tratto dal celeberrimo film della Paramount Pictures, la trentaduesima edizione di “Fatti di Musica”, il Festival del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che ogni anno presenta in Calabria alcuni dei concerti e spettacoli musicali più attesi della stagione, premiandoli in varie sezioni con il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco.

Imponente l’allestimento per la straordinaria Opera Musical La Divina Commedia che, dopo dieci anni, torna al Palacalafiore di Reggio Calabria venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre, per l’unica tappa per Calabria e Sicilia del nuovo tour, con spettacoli mattutini alle ore 10.15 per le Scuole e serali alle ore 21.00. Sono circa ottomila gli studenti di Istituti scolastici di tutta la Calabria che parteciperanno ai matinée.

L’ emozionante spettacolo musicale basato sulla Divina Commedia di Dante tornerà con il suo imponente allestimento, la regia di Andrea Ortis e la voce narrante di Giancarlo Giannini. La sceneggiatura è firmata da Gianmario Pagano, le scenografie sono di Lara Carissimi, le coreografie di Massimiliano Volpini, lighting designer Valerio Tiberi, sound engineer Emanuele Carlucci, visual designer Roberto Fazio e Virginio Levrio. Grande il cast, con Antonello Angiolillo (Dante), Andrea Ortis (Virgilio), Myriam Somma (Beatrice), Manuela Zanier (Francesca, Matelda), Angelo Minoli (Ulisse, Guido Guinizzelli), Francesco Iaia (Caronte, Ugolino, Cesare, San Bernardo), Mariacarmen Iafigliola (Pia dei Tolomei, la Donna), Brian Boccuni (Catone, l’Uomo, San Tommaso), Daniele Venturini (Pier delle Vigne, Amaut Daniel), Noemi Borsi (Maria). Numeroso anche il corpo di ballo acrobatico, composto da Mariacaterina Mambretti, Danilo Calabrese, Raffaele Iorio, Alessandro Trazzera, Mirko Aiello, Marina Barbone, Michela Tiero, Federica Montemurro, Raffaele Rizzo, Giovanna Pagone, Elisabetta Dugatto, Carla Del Giudice, Jacopo Busnelli.

Lo spettacolare viaggio sul sentiero che attraversa i fantastici regni dell’ Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, si ripresenta al pubblico con il coraggioso restyling di Ortis, le straordinarie musiche di Marco Frisina e un allestimento eccezionale, che si avvale di proiezioni in 3D e di un suggestivo impianto scenografico, con ben 50 scenari mozzafiato e oltre 200 costumi.

Per gli spettacoli mattutini delle ore 10.15, riservati alle scuole, tutto esaurito il 30, rimangono posti solo per la replica di sabato 1 dicembre (€ 14,50 a studente, oltre alla gratuità per un docente ogni 15 studenti).

I biglietti per i serali sono regolarmente in vendita in tutti i punti Ticketone (Reggio. B’art, a fianco Teatro Cilea). Per tutte le informazioni su scuole e sconti gruppi tel. 0968441888.

Dopo “La Divina Commedia”, che sarà premiata come “Migliore Produzione di Opera Musicale Moderna” dell’anno, arriverà “Flashdance il Musical”.

Tre le repliche in Calabria: 1 dicembre Teatro Rendano di Cosenza, 4 dicembre Teatro Politeama di Catanzaro, 8 dicembre Teatro Cilea di Reggio. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00.

Il musical è tratto dalla memorabile pellicola del 1983 diretta da Adrian Lyne, con la sceneggiatura di Tom Hedley e Joe Eszterhaz. A interpretare Alex e Nick saranno Valeria Belleudi e Lorenzo Tognocchi di Amici. La regia è di Chiara Noschese, coreografie, musica e canzoni di Robert Cary e Robbie Roth. Completano il cast: Elisa Lombardi (Gloria), Ilaria De Rosa (Kiki), Rossella Contu (Tess), Marco Stabile (Jimmy), Roberto Vandelli (Harry), Michael Altieri (C.C.), Altea Russo (Hannah), Lorena Crepaldi (Louse/mrs Wilde). Ed ancora l’ensemble, con Giorgia Cino, Alessandra Gregori, Veronica Lepri, Renato Tognocchi, Giovanni Abbracciavento, Gianluca Briganti. Infine, il gruppo swing: Giorgia Arena (Female), Angelo di Figlia (Male/Dance Captain). Non mancheranno le hit più famose in lingua inglese, What a feeling, Maniac, Gloria, Man Hunt, I love Rock’n Roll. Proiezioni e luci faranno da cornice ad una grande storia d’amore, di amicizia e di riscatto personale, la storia di un sogno e del coraggio di poterlo realizzare.

La Divina Commedia e Flashdance, due splendidi spettacoli musicali con in comune grandi temi universali senza tempo. La prevendita dei biglietti è regolarmente in corso in tutti i punti Ticketone e online ai siti www.ticketone.it e www.ruggeropegna.it.

L’edizione 2018 del Festival “Fatti di Musica”, media partner Radio Juke Box, unico festival regionale di grandi eventi nazionali e internazionali, è realizzata in collaborazione con l’ Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, nell’ambito dei Grandi Festival Internazionali Storicizzati e, per alcune sezioni, con il Festival “Alziamo il sipario” dell’ Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria. Come ogni anno, non sono mancate le interazioni con altri prestigiosi festival storicizzati e Comuni di tutta la Calabria.