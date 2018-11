Dislessia a scuola: genitori e insegnanti di Messina incontrano uno dei massimi esperti di Dsa in Italia

27 novembre 2018 13:31

A Messina l’incontro organizzato dal Centro Studi IRIDAC, il prof. Giacomo Stella incontrerà i genitori e docenti

Dislessia a scuola. Insegnanti e genitori sono pronti a raccogliere la sfida dell’apprendimento? Se ne parla a Messina nell’incontro organizzato dal Centro Studi IRIDAC sabato 1 dicembre.

Un’occasione unica nella quale il prof. Giacomo Stella, Ordinario di Psicologia clinica dell’Università di Modena e Reggio Emilia e massimo esperto di DSA in Italia, incontrerà i genitori di studenti con DSA e i docenti delle scuole della città che potranno rivolgergli domande e avere risposte.

Scopo dell’incontro che si terrà dalle 9:30 alle 11:30 presso il Centro – sito in viale Boccetta Is. 374 (dopo il Palazzo della Cultura, direzione mare) – è quello di informare e sensibilizzare le famiglie e gli operatori della scuola sulla necessità di tutelare le potenzialità dei ragazzi con dislessia, nel rispetto della loro neurodiversità.

Le scuole, infatti, hanno un ruolo fondamentale nella crescita culturale del territorio in cui operano e il supporto degli insegnanti resta la strada maestra per raggiungere questo obiettivo.

“I dati epidemiologici sul disturbo specifico d’apprendimento relativi alla Regione Sicilia mostrano una tendenza verso l’incremento analoga a quella registrata nelle altre regioni italiane a partire dal 2010, anno in cui la legge 170 ha normato i DSA nelle scuole italiane – spiega Massimo Ciuffo direttore del Centro Studi IRIDAC e membro del Comitato Scientifico di SOS Dislessia – a differenza dalle regioni più virtuose, però, la Sicilia si colloca nelle ultime posizioni per numero complessivo di diagnosi, pagando l’assenza di una legge regionale che impedisce, allo stato attuale, l’abbattimento delle liste d’attesa nei centri pubblici. Per questo iniziative come queste sono necessarie a far emergere il sommerso e intervenire tempestivamente a supporto dei ragazzi con DSA”.

Il Centro Studi Iridac si pone come obiettivo il recupero e il potenziamento degli apprendimenti. Fornisce allo studente specifiche strategie che permettono di imparare più efficacemente e di controllare i comportamenti disfunzionali in modo da promuovere l’autonomia nello studio e il miglioramento delle relazioni sociali. Offre supporto specializzato, consulenza a genitori e insegnanti per la stesura dei PDP e indicazioni operative per la programmazione del percorso educativo più funzionale alle caratteristiche del bambino.

Fiore all’occhiello del Centro Studi Iridac è il suo Servizio di Diagnosi Specialistica, che rappresenta il punto di partenza di qualsiasi trattamento realmente efficace poiché permette di tracciare un profilo di funzionamento e di indicare un adeguato percorso rieducativo. Il processo diagnostico è condotto da un’equipe specializzata (Neuropsichiatra, Psicologo, Educatore) secondo le linee guida proposte dalla Consensus Conference Nazionale per i DSA. Responsabile Scientifico del Centro è Antonella Gagliano Professore Associato di Neuropsichiatria Infantile Università di Cagliari, Dottore di Ricerca in Neuropsicopatologia dei processi di apprendimento in età evolutiva, è membro del Comitato Tecnico Scientifico di SOS Dislessia.

Dell’equipe fanno parte anche la responsabile del doposcuola specialistico: Maria Venuti, Psicologa perfezionata in Neuropsicopatologia dell’apprendimento e del comportamento; la responsabile dei trattamenti individuali Rosella Ciuffo, Educatore professionale perfezionata in Neuropsicopatologia dell’apprendimento e del comportamento. la responsabile della psicodiagnostica: Maria Ausilia Alquino Psicologa perfezionata in Neuropsicopatologia dell’apprendimento e del comportamento, Francesca Ciulla dott.ssa in Scienza Cognitive perfezionata in Neuropsicopatologia dell’apprendimento e del comportamento e Marta Pocorobba Psicologa, entrambe nel ruolo di tutor dell’apprendimento nei disturbi del neurosviluppo.