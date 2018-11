Dializzati a Reggio Calabria, dal Pri un “richiamo alla responsabilità”: “I diritti dei malati vanno messi al primo posto”

24 novembre 2018 10:20

Dal Pri un richiamo alla responsabilità istituzionale e politica nei confronti dei pazienti in dialisi di Reggio Calabria

“Quello che sto per fare e sto per dire è un richiamo alla responsabilità istituzionale e politica in capo

ad ognuno di Voi“- è quanto scrive Demetrio Giordano, segretario del Pri, in una lettera aperta al presidente della Regione Oliverio, al sindaco di Reggio Calabria, al Prefetto e al Commissario ad acta per la sanità. “La città di Reggio– prosegue la nota- ha evidenti e visibili disastri infrastrutturali e sociali, ma ha anche disastri non meno gravi privi di conoscenza, non del problema, bensì della sua gravità.

Mi riferisco al problema dei dializzati di Reggio che vivono una situazione che dire kafkiana è voler ignorare il problema. Ad ognuno di Voi, Signori, per la competenza che avete, tocca la risoluzione del problema insostenibile che costringe i dializzati a trasferirsi giornalmente a Messina, o altre zone, per poter usufruire delle cure necessarie per la loro sopravvivenza. A metà ottobre, in un pubblico dibattito abbiamo ascoltato l’intervento del delegato ANED di Reggio Calabria, Dott. Francesco Puntillo.

Egli– si legge ancora nella nota- ha illustrato il problema che ha angustiato i presenti ma dovrebbe angustiare tutti i cittadini, e soprattutto chi ha responsabilità di guida ed istituzionale. Forse, e diremmo per fortuna, i dializzati sono ancora pochi, ma considerata la qualità della vita a Reggio (al posto 108 su 110 città secondo la classifica del Sole24Ore) e un calcolo probabilistico, ogni famiglia nel tempo potrebbe avere un dializzato.

E allora si che la politica si interesserebbe del problema. I repubblicani, anche quelli che godono di ottima salute, si sentono dializzati e quindi pronti a sostenere una battaglia che dovrebbe essere corale e non avere colori politici.

Sui passaporti dei reggini, alla parola “cittadinanza” corrisponde “Italiana”, e secondo la Costituzione di questo Stato il diritto alla salute è uguale per tutti. I repubblicani chiedono con forza il rispetto dei diritti dei malati prima ancora di altri pure importanti diritti“.