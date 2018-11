Aned: “dramma dializzati a Reggio Calabria”

27 novembre 2018 21:02

Aned: “ancora oggi nel comune di Reggio Calabria si vive un dramma per tanti pazienti dializzati”

“Ancora oggi nel comune di Reggio Calabria si vive un dramma per tanti pazienti dializzati, doppiamente sfortunati non soltanto per una malattia cosi invalidante, ma soprattutto perché costretti, per sottoporsi a tali cure salvavita, a doversi recare a giorni alterni a Messina, presso centri privati, con incredibili difficoltà di spostamenti e con costi esorbitanti a spese della collettività. Si tratta di pazienti anziani, fragili e in gravissime condizioni di salute. Ciò perché a Reggio Calabra, come ormai noto, manca un Centro Dialisi Territoriale, che possa occuparsi di tali pazienti dializzati cronici. Dopo un anno di proteste vibrate, di tavoli tecnici in prefettura, di promesse dai contorni grotteschi e dal sapore irrispettoso della sofferenza dei pazienti, di espedienti istituzionali declinati al limite della legalità, dobbiamo ancora denunciare a distanza di un anno, il medesimo ostacolo burocratico non ancora rimosso: il dipartimento tutela della salute della Regione Calabria non ha preso atto “con chiarezza”, senza equivoci o inganni di sorta, che dentro il perimetro comunale della città di Reggio Calabria, come ha già dichiarato l’ASP attraverso un documento denominato “esplicitazione del fabbisogno”, mancano 20 posti rene. Va sottolineato che tale autorizzazione è propedeutica alla realizzazione di qualunque centro dialisi territoriale; pubblico o privato che sia. Tuttavia una possibile occasione di sblocco da segnalare è la sentenza n. 1955/2018 del TAR di Catanzaro, che intima ai responsabili istituzionali di superare tale “illegittima inerzia” affinché si possa concludere il farraginoso iter burocratico e ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di un Centro Dialitico nella città di Reggio Calabria”, è quanto scive in una nota Francesco Puntillo, Delegato ANED Reggio Calabria. “A questo punto, non sussistono più alibi per nessuno e bisogna decidere in fretta, senza aspettare i 4 mesi concessi dal giudice; rilasciando l’autorizzazione richiesta si salva almeno la faccia e si permette che al più presto si possa realizzare un progetto di fondamentale importanza per il comitato dei pazienti dializzati di Reggio Calabria e per l’ANED, che sin dalla loro costituzione li supporta. L’insopportabile inerzia istituzionale non può distruggere le speranze dei dializzati, i quali devono potersi curare nella loro città. Rivolgiamo, quindi, un accorato monito a tutti gli attori istituzionali, affinché venga consentito, laddove i tempi del servizio pubblico si dimostrano cosi incuranti della gravità e urgenza della situazione, di poter realizzare progetti ed iniziative nell’interesse dei pazienti, così da porre rimedio alla loro condizione di estrema emergenza. Auspichiamo in conclusione che la struttura, pubblica o privata che sia, possa ottenere in tempi rapidi le autorizzazioni necessarie alla sua realizzazione, così da consentire di terminare l’agonia degli spostamenti forzosi, a cui sono obbligati i pazienti dializzati della nostra Città”, conclude la nota.