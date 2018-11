Decreto Fiscale, adesso è ufficiale: nasce l’Autorità Portuale dello Stretto, Reggio Calabria passa con Messina. E’ una svolta storica [DETTAGLI]

27 novembre 2018 11:33

Arriva la nuova Autorita’ di sistema portuale dello Stretto e saltano le novita’ in materia di concessioni autostradali. Il relatore al decreto fiscale, Emiliano Fenu (M5S) ha infatti ritirato ieri in serata un suo emendamento che prevedeva che i concessionari continuassero a investire nella sicurezza delle infrastruttura anche a concessione scaduta mentre e’ stata approvata un’altra proposta del relatore sui porti. Si prevede, in questo caso, la separazione dell’autorita’ dello Stretto dall’autorita’ portuale dei mari Tirreno Mediterraneo e Ionio, che coinvolge quindi ora i porti di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia. Reggio Calabria e Villa San Giovanni passano invece sotto la nuova autorita’, che comprende anche Messina e Milazzo Trimestieri.