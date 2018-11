Giornata nazionale delle vittime della strada: a Crotone la cerimonia commemorativa

16 novembre 2018 18:38

Crotone ricorda le vittime della strada: ecco gli eventi in programma

Il 18 novembre p.v. ricorre la Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, istituita con la legge 29 dicembre 2017, n. 227.

I momenti dedicati alla memoria delle vittime o di coloro che hanno subito gravi lesioni a seguito di sinistri stradali possono contribuire al cambiamento delle condotte di guida.

A tal fine la Prefettura di Crotoe in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ufficio III Ambito Territoriale di Crotone, i vertici provinciali delle Forze di Polizia, la Polizia Stradale e il Centro di monitoraggio provinciale della sicurezza stradale provincia di Crotone, ha organizzato una manifestazione presso l’auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore Pertini – Santoni di Crotone il giorno 22 novembre p.v. alle ore 10.30, al fine di sensibilizzare le nuove generazioni sul valore della vita umana e sulla gravità delle limitazioni, troppo spesso drammatiche, che possono derivare da condotte di guida non sempre consapevoli e responsabili e da stili di vita non corretti, connotati dall’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Nell’occasione saranno proiettati alcuni cortometraggi, realizzati dalla Polizia Stradale e dal Centro di monitoraggio provinciale della sicurezza stradale della Provincia di Crotone, incentrati sull’importanza della prevenzione e della sicurezza stradale.

La cerimonia, peraltro, consentirà agli alunni di poter ascoltare le toccanti testimonianze di chi ha conosciuto il dolore per la tragica scomparsa di un familiare a seguito di incidente stradale.

L’evento potrà essere seguito in diretta web dagli altri istituti scolastici della provincia.