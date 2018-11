26 novembre 2018 18:26

Serie B diretta LIVE: derby tra deluse per il Crotone ed il Cosenza, questa sera le due squadre daranno vita ad una partita in cui entrambe cercheranno i tre punti

Serie B diretta LIVE- Grande attesa in Calabria per il derby di Serie B tra Crotone e Cosenza: questa sera le due squadre cercheranno di conquistare i tre punti. Si prevede il tutto esaurito allo stadio Ezio Scida. La partita sarà trasmessa in diretta TV su DAZN, basta collegarsi sul sito, inserire le credenziali e selezionare l’evento.

Crotone-Cosenza 0-0