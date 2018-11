29 novembre 2018 17:30

Continua il crollo delle nascite in Italia, in un anno oltre 15 mila in meno

Le coppie italiane fanno sempre meno figli. Secondo l’ultimo rapporto Istat, nel 2017 sono stati iscritti all’anagrafe per la nascita 458.151 bambini, oltre 15 mila in meno rispetto al 2016. Nell’arco di tre anni (dal 2014 al 2017) si è registrato un calo di circa 45mila nascite mentre sono quasi 120mila in meno rispetto al 2008. Il calo dei nati è particolarmente accentuato per le coppie di genitori entrambi italiani.