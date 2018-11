Serie B: domani Cremonese-Crotone, ecco i convocati di mister Oddo

30 novembre 2018 21:46

Seduta di rifinitura mattutina per gli squali che domani (ore 15) saranno ospitati dalla Cremonese per la 14ª giornata della Serie BKT. La squadra, nel pomeriggio, è decollata alla volta della Lombardia e, come da programma, dopo il match contro i grigiorossi raggiungerà l’Emilia- Romagna dove martedì saranno ospitati al Dall’Ara dal Bologna, gara valida per il quarto turno eliminatorio della Coppa Italia.

Ecco l’elenco dei convocati di Oddo per la doppia trasferta:

1 CORDAZ

2 CURADO

3 CUOMO

5 GOLEMIC

6 RODHEN

7 FIRENZE

8 STOIAN

11 FARAONI

12 FIGLIUZZI

14 TRIPICCHIO

16 CROCIATA

17 BUDIMIR

18 BARBERIS

19 MARCHIZZA

20 MOLINA

21 ZANELLATO

22 FESTA

23 VAISANEN

24 NANNI

25 SIMY

26 MARTELLA (squalificato in campionato)

27 VALIETTI

31 SAMPIRISI

32 SPINELLI

33 ARISTOTELES

Diffidato in campionato: BENALI;

Infortunati: BENALI, NALINI.