Il Premier Conte domani a Reggio Calabria e Locri

22 novembre 2018 18:21

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani mattina sarà in visita in Calabria. Prima tappa Reggio: incontro con il Prefetto Di Bari dove si discuterà dell’allarme criminalità in città. Successivamente Locri poi passaggio a Crotone.