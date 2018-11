13 novembre 2018 13:31

Si è conclusa la fase congressuale della FILT-CGIL Calabria che ha coinvolto circa duemila lavoratori del settore in sette congressi territoriali per concludersi con il congresso regionale della categoria. La discussione è stata partecipata e approfondita, ha riguardato le tematiche relative al sistema aeroportuale, a quello ferroviario, dei porti, della logistica, del TPL, della viabilità e del sistema infrastrutturale, degli appalti ferroviari. E’ stata ribadita la posizione della FILT-CGIL in merito alle vertenze della categoria: sul porto di Gioia con la richiesta al Governo di attivazione del tavolo nazionale per affrontare non solo il futuro del porto ma anche l’urgenza di dare risposte ai 377 dipendenti attualmente in agenzia; sugli aeroporti calabresi la richiesta a Sacal di procedere con l’aumento operativo delle tratte anche per incrementare l’occupazione; alla Giunta regionale la richiesta di velocizzare la riforma del settore del trasporto pubblico locale per garantire servizi ai cittadini e stabilità occupazionale. La FILT-CGIL Calabria ha inoltre impegnato la propria struttura nazionale ad avviare un’interlocuzione con le grandi aziende nazionali, in primo luogo FS e ANAS per garantire servizi e sicurezza a due fondamentali infrastrutture. Alla fine della fase congressuale è stato riconfermato Segretario Generale della FILT Calabria Nino Costantino, mentre la Segreteria eletta all’unanimità risulta composta da Salvatore Larocca (Organizzazione e sistema portuale), Sonia Falzia (Sistema aeroportuale), Michela Avenoso (Area vasta), Ermano Aquino (Appalti ferroviari). Sono stati inoltre costituiti i dipartimenti regionali di settore FS, ANAS e TPL.