La “Sicilia Green” a Bologna: tutto pronto per la finale tra i Comuni Fioriti d’Italia, in gara anche le città del messinese

8 novembre 2018 09:54

Domenica a Bologna la finale Comuni Fioriti d’Italia, in gara anche i comuni del messinese. L’assessore regionale Pappalardo: “Orgoglioso per l’immagine di una Sicilia Green”

Venti paesi siciliani che hanno aderito alla sfida nazionale tra i Comuni Fioriti d’Italia, sono ormai pronti a raggiungere la città di Bologna dove nel prossimo fine settimana si terrà la premiazione dell’avvincente competizione che ogni anno mette in gara amministrazioni comunali e cittadini che credono nel motto “Fiorire è Accogliere”. Anteporre i fiori, il verde ben curato e il decoro urbano, come veicolo essenziale per l’accoglienza turistica e la qualità della vita dei residenti.

In sfida tante località dislocate in tutte le regioni; l’obiettivo è raggiungere il punteggio massimo dei “quattro fiori” e il titolo di comune più fiorito d’Italia, ma quello che più rimane e accomuna questi paesi è l’educazione al bello, l’aggregazione e la sensibilizzazione alla cura dell’ambiente in cui si vive. Un progetto che diventa anche promozione turistica per i tanti paesi che si mettono in gioco.

La Sicilia entrata timidamente nella kermesse pochi anni fa, quest’anno si presenta alla sfida con ben 20 Comuni, sei ragazze candidate per il titolo associato di Miss Comuni Fioriti e addirittura la storica banda di Sinagra che aprirà la cerimonia di premiazione. I comuni sono: Casalvecchio Siculo, Castelmola, Forza d’Agrò, Furnari, Gallodoro, Malvagna, Montagnareale, Montalbano Elicona, Oliveri, Pettineo, Piraino, Roccafiorita, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Terme Vigliatore, Tusa, Ucria, Castiglione di Sicilia, Gangi e Isnello.

L’Assessore al Turismo della Regione Sicilia, Sandro Pappalardo, compiaciuto per gli sforzi delle venti comunità ha inviato una nota di incoraggiamento “La premiazione di diversi Comuni Siciliani tra i Comuni Fioriti d’Italia ci riempie di orgoglio e dà l’immagine di una Regione che si promuove e che tiene al benessere ambientale con una spiccata sensibilità green. Conosco e capisco bene l’arduo fardello dell’amministrare una comunità, per questa ragione i Sindaci sono la prima frontiera di democrazia e delle Istituzioni con molti oneri. Quindi proprio per questo con ancora più soddisfazione saluto e ringrazio tutti i Sindaci per questo bel riconoscimento e traguardo che dà soddisfazione all’arte, alla maestria e alla sensibilità delle loro città”. Stesso compiacimento ha manifestato in una nota inviata alla direzione Nazionale di Asproflor di Torino, il Presidente Nello Musumeci rammaricato per non poter essere presente alla premiazione Comuni Fioriti di Bologna per pregressi impegni.

Soddisfatto il Vice Presidente di Comuni Fioriti, Michele Isgrò, anima siciliana del progetto: “C’è una crescente volontà di proporre la Sicilia in una veste nuova che in fondo è la sua vera identità, quella dell’accoglienza e della bellezza. Un grande lavoro di sensibilizzazione prodotto negli anni sul quale c’è ancora tanto da fare. La cura del verde e delle fioriture integrata a ovvio decoro, è infatti il primo ed immediato biglietto da visita per ogni città”.

L’evento si terrà sabato 10 e domenica 11 novembre nel contesto della fiera mondiale della meccanizzazione agricola Eima International.