Commissione Antimafia, Cannizzaro: “Jole Santelli garante di rigore e trasparenza”

14 novembre 2018 17:25

Cannizzaro: “esprimo sincera soddisfazione per l’elezione di Jole Santelli a Vice Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia”

“Esprimo sincera soddisfazione per l’elezione di Jole Santelli a Vice Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, legittimo riconoscimento ad una persona rispettosa delle regole e sempre ligia al proprio dovere. L’Onorevole Santelli rappresenta il garantismo scrupoloso per eccellenza nel panorama nazionale e regionale, rigorosa ed instancabile nella Sua lotta quotidiana verso il malaffare e la criminalità diffusa. La Sua consolidata esperienza nel contrasto alle mafie di ogni ordine e grado e la rigida preparazione sul panorama normativo, ci ricordano che l’On. Jole Santelli ha ricoperto l’incarico di Sottosegretario di Stato al Ministero di Grazia e Giustizia dal 2001 al 2006, ottenendo risultati inconfutabilmente eccellenti”, è quanto scrive in una nota l’on. Francesco Cannizzaro. “Un profilo professionale solido – prosegue- ma anche una sensibilità umana che si evidenziano in ogni azione che profonde nell’interesse unico del buon governo delle nostre comunità. A Jole, amica ed indiscusso esempio politico, auguro un intenso e proficuo lavoro, con la certezza che saprà offrire un apporto determinante in Commissione Antimafia, ricercando ed applicando gli strumenti più idonei all’attività di individuazione e contrasto alle mafie che affliggono cronicamente il nostro Paese. La stima ed il rispetto politico che negli anni è riuscita a conquistare, confermano che Jole Santelli rappresenta una delle risorse più importanti per il Governo della Nazione e per la rinascita e lo sviluppo della nostra regione. Buon lavoro Jole”, conclude.