Claudio Baglioni in concerto a Reggio Calabria [INFO e DATE]

26 novembre 2018 18:34

A Marzo riprende il tour di Claudio Baglioni che sarà anche a Reggio Calabria

Conclusa il 24 novembre al Pala Alpitour di Torino, con un bilancio di oltre 250 mila spettatori in 31 date, la prima parte di “Al Centro”, il tour che celebra i 50 anni di carriera ci Claudio Baglioni. Grazie al palco al centro, il pubblico – disposto a 360 gradi – ha rivissuto con Baglioni mezzo secolo di musica, con in scaletta tutti i piu’ grandi successi di Baglioni, per la prima volta, in ordine cronologico. Il tour riprendera’ a marzo con la seconda parte: 16 marzo Livorno; 19 e 20 marzo Caserta; 22 e 23 marzo Acireale (CT); 26 marzo Reggio Calabria; 29 e 30 marzo Roma; 2 aprile a Trieste; 5 aprile Bruxelles; 7 aprile Zurigo; 9 e 10 aprile Genova; 12 aprile Milano; 15 aprile Treviso; 18 aprile Pesaro; 24 aprile Firenze.