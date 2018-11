Circoscrizioni a Messina, Catalfamo: “Tutelare autonomia e bilanci”

21 novembre 2018 19:15

“Ci sentiamo di sostenere e appoggiare la battaglia delrappresentato dalla portavoce Maria Fernanda Gervasi in merito all’attuazione dei principi contenuti nella legge regionale n. 11 del 2015 che fa salve le circoscrizioni delle città die attribuisce a queste, secondo i principi costituzionali della sussidiarietà e del decentramento amministrativo, l’autonomia anche in tema di esercizio finanziario. Questa normativa tende a riempire un vuoto in cui i consigli circoscrizionali si sono ritrovati per troppo tempo, depennati come enti di mero potere consultivo e propositivo. Tuttavia secondo le più recenti normative, il Comune deve destinare dei fondi attraverso delle quote a ogni singola circoscrizione, in modo che questa possa svolgere al meglio le sue funzioni, essendo essa stessa espressione diretta di una fetta di territorio che ha le sue caratteristiche e le sue diversità. L’Associazione da me presieduta “Prima il Territorio” ha tra i suoi principi statutari il rispetto dell’autonomia ed è per questo che ci sentiamo di sostenere questa importante battaglia di libertà e democrazia per i cittadini di Messina.”