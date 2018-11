8 novembre 2018 17:35

Reggio Calabria: il Circolo “Reggio Sud” organizza una mostra fotografica che consiste nell’esposizione da parte di due fotografi, uno spagnolo e uno italiano

Seppur nato da poco il Circolo “Reggio Sud” sta producendo un buon calendario di iniziative, particolarmente rilevante per i temi trattati è la mostra fotografica/dibattito che si svolgerà sabato 10 Novembre dalle ore 17. La mostra fotografica-dibattito consiste nell’esposizione da parte di due fotografi, uno spagnolo (Antonio Sempère) e uno italiano (Alessandro Azzarà) che hanno immortalato gli sbarchi uno dal lato spagnolo l’altro dal porto di Reggio. L’artista Sempère viene appositamente a Reggio per questa iniziativa. In occasione dell’apertura della mostra oltre le foto ci saranno le testimonianze delle famiglie affidatarie dei minori arrivati qui, dei volontari e dei medici che li accolgono al porto, degli Sprar e dei ragazzi che hanno affrontato il viaggio per approdare in una terra di pace. Lo scopo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare le coscienze e sopratutto ascoltare dalla voce dei protagonisti le problematiche che a molti purtroppo sfuggono.