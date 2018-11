Il talentuoso Ceccon è l’atleta dell’anno unvs a Vicenza

25 novembre 2018 15:16

Thomas Ceccon è il vincitore del prestigioso titolo dell’Atleta dell’Anno della sezione UNVS di Vicenza presieduta da Claudio Pasqualin. Nuotatore di Thiene, classe 2001, Ceccon ha vissuto un’annata da incorniciare trionfando nei campionati italiani assoluti nei 100 dorso e 200 misti, e conquistando ben cinque medaglie alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires (oro 50 stile libero, argento nei 200 misti, e 50 dorso, bronzo nei 100 dorso e nella staffetta 4×100 stile libero). Ceccon, studente di liceo scientifico e portacolori della Leosport di Villafranca veronese, ora punta risolutamente ai prossimi mondiali in vasca corta, in programma dall’11 al 16 dicembre in Cina. Il suo nome nell’albo d’oro degli Atleti dell’Anno della sezione vicentina, si aggiunge a quelli della Gorlin e Rebellin. “Una scelta stavolta davvero facile” – ha affermato Pasqualin nell’assegnare il riconoscimento in un clima festoso per la sezione veneta, premiata recentemente a Pisa con le nozze d’oro per i suoi 50 anni di attività sportiva. Alla premiazione hanno partecipato anche l’assessore allo sport Matteo Celebron, il delegato provinciale del Coni Giuseppe Falco, lo sponsor Luigi Battistolli sportivo a tutto campo, e, tra gli altri, anche Adamo Dalla Fontana, figlio dell’indimenticato Nello, portiere del Vicenza e del Torino, che ha dato il nome alla sezione veneta.