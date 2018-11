Serie C diretta LIVE: super derby Catanzaro-Reggina

28 novembre 2018 22:15

Serie C diretta LIVE: il Catanzaro sfida la Reggina in un derby affascinante. Il club amaranto è reduce dalla sconfitta nel finale contro il Catania

Serie C diretta LIVE– Non si ferma il campionato di Serie C e, nel girone C, il Catanzaro sfida la Reggina in un derby affascinante. Il club amaranto è reduce dalla sconfitta nel finale contro il Catania, la squadra di casa sta attraversando un buon moment di forma.