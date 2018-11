A Catanzaro la presentazione della proposta di l egge sugli “interventi regionali in favore dei giornalisti vittime di intimidazioni”

30 novembre 2018 09:05

La proposta di legge recante “Interventi regionali in favore dei giornalisti vittime di intimidazioni” a firma del capogruppo del Pd Sebi Romeo, già depositata presso la Segreteria Generale dell’Assemblea legislativa regionale, sarà illustrata in una conferenza stampa che si terrà nella Sala Oro della Cittadella Regionale a Catanzaro martedì 4 dicembre alle ore 12.00. Oltre a Romeo, all’incontro con i giornalisti interverranno il presidente della Regione Mario Oliverio, il presidente dell’Ordine regionale dei Giornalisti Giuseppe Soluri, il segretario del Sindacato dei Giornalisti della Calabria Carlo Parisi e il giornalista (che vive sotto scorta) Michele Albanese, consigliere nazionale della Federazione nazionale della Stampa con delega ai progetti per la legalità. La proposta di legge mira a potenziare la tutela della libertà di stampa, promuovendo misure di solidarietà in favore dei giornalisti vittime di intimidazioni attraverso l’istituzione del “Fondo regionale di solidarietà”. Ad avviso di Sebi Romeo: “la Regione – preso atto che è cresciuto il numero di giornalisti vittime di minacce, insulti o altre forme di avvertimento che spesso sfociano in aggressioni fisiche e danneggiamento ai beni personali – intende supportare, attraverso il sostegno economico alle vittime, le politiche della sicurezza, ritenendo che la tutela di chi subisce le disfunzioni del sistema democratico possa efficacemente contribuire a rafforzare l’azione di contrasto alla criminalità”.