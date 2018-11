Catanzaro, trovato con pistola e cartucce: giovane arrestato [DETTAGLI]

4 novembre 2018 16:46

Arrestato giovane a Catanzaro, deteneva un’arma da fuoco e diverse cartucce

Nella notte del 4 novembre, a San Pietro a Maida, Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno tratto in arresto un sanpietrese, classe 93’, per detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Una pattuglia del N.O.R.M. – Aliquota Radiomobile in consueto servizio di perlustrazione ha fermato il giovane alla guida della propria autovettura in via Pietro Nenni ed a seguito di perquisizione personale e veicolare, quest’ultimo è stato trovato in possesso di una pistola Cal.6.35, completa di caricatore con quattro cartucce, riposta nel vano porta – oggetti dello sportello anteriore sinistro. Immediatamente dopo i Carabinieri hanno perquisito una abitazione nella disponibilità dello stesso sanpietrese, dove nascoste in camera da letto sono state trovate altre quattro cartucce del medesimo calibro. L’arrestato è stato tradotto nel carcere di Catanzaro – Siano, in attesa di giudizio con rito direttissimo, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria lametina.