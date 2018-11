Catania: inaugurato nuovo pronto soccorso

16 novembre 2018 23:04

Sicilia: taglio del nastro per il nuovo Pronto soccorso del Policlinico di Catania

Taglio del nastro per il nuovo Pronto soccorso del Policlinico di Catania, sito in via Santa Sofia. Presenti il Presidente della Regione, Nello Musumeci, l’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, il Magnifico Rettore, Francesco Basile, il Direttore Generale ff, Giampiero Bonaccorsi, il Direttore Sanitario, Antonio Lazzara, il Direttore del PS, Giuseppe Carpinteri e il Sindaco di Catania, Salvo Pogliese. La cerimonia, che ha visto il coinvolgimento di numerosi rappresentanti di enti, istituzioni e associazioni, è stata presenziata anche dal Vicario Monsignor Salvatore Genchi che ha benedetto i locali del nuovo presidio di emergenza-urgenza. Musumeci, dopo aver ringraziato il Rettore, l’assessore Razza, il personale dirigenziale e non, per aver contribuito a realizzare questo sogno, ha dichiarato: “Godiamoci questa giornata di soddisfazione e di acquisita consapevolezza di un’accresciuta responsabilità, perché il Pronto Soccorso del Policlinico è una struttura all’avanguardia. Questo momento – continua il Presidente – suggerisce la necessità di lavorare affinché la sanità siciliana non abbia nulla da invidiare a quella delle altre regioni d’Italia”.

(Adnkronos)