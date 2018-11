18 novembre 2018 18:00

Cataforio, l’U19 brilla a Policoro. Rafforzato il secondo posto con una prestazione perfetta

Il Cataforio si aggiudica il “testa-coda” contro l’Or.Sa. Aliano e mantiene il secondo posto a -2 dalla vetta. Domenica prossima lo scontro con la capolista Bisignano. Gara dominata dal primo all’ultimo minuto dai ragazzi allenati da Ricardo Atkinson che chiudono il primo tempo avanti per 5-0: apre e chiude Attinà, in mezzo c’è la doppietta di Gregorio Laganà ed il sigillo di Morabito. Nella ripresa Campolo trova la via del gol e gli farà seguito ancora Attinà con una doppietta, intramezzata dal ritorno al gol di Alessio Labate, lietissima notizia ancor più della vittoria esterna. A fine gara il tecnico brasiliano dei reggini ha elogiato i suoi ragazzi: “Avevo chiesto ai miei ragazzi di non ripetere il pessimo approccio come accaduto nell’ultima di campionato che, seppur vincendo, abbiamo giocato senza testa. Al contrario oggi sin dalle prime battute, i ragazzi hanno dato le risposte che mi aspettavo, con un approccio spettacolare. Hanno continuato a giocare con ordine ed attenzione anche dopo avere chiuso sul 5-0 ed anche dopo che il risultato sembrava ormai acquisito. Adesso ci concentriamo sull’impegno di Coppa Italia di mercoledì contro la Futura prima di affrontare il Bisignano in campionato, domenica prossima. Questa è la strada giusta e con questa mentalià, anche se le squadre avversarie possono essere più forte di noi, noi possiamo non essere da meno”.

U19, GIRONE R, 6^GIORNATA

Or.Sa. Aliano – Cataforio 1-9 FINALE

Marcatori st: Campolo, Attinà, Labate, Attinà

Marcatori pt: Attinà, G. Laganà, G. Laganà, Morabito, Attinà (0-5)