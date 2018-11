28 novembre 2018 20:05

Casa di Babbo Natale a Bovalino (Rc): evento organizzato dall’ Associazione Italia Night & Day con il patrocinio del Comune di Bovalino e la collaborazione delle Associazioni del territorio

Grande successo per l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale a Bovalino. Evento organizzato dall’ Associazione Italia Night & Day con il patrocinio del Comune di Bovalino e la collaborazione delle Associazioni del territorio. L’ intento della manifestazione è quello di aver creato un luogo d’ incontro e divertimento per bambini e non solo anche per i grandi. Quello di domenica è stata un’ inaugurazione con la presenza del Sindaco e la sua giunta che vanno i ringraziamenti, oltre alla partecipazione dell’ Artista Daniele Saolo che ha messo a disposizione i suoi scatti attraverso una mostra fotografica che si può ammirare all’ interno della Casa di Babbo Natale. In questi giorni è stato pubblicato un calendario eventi che si può visionare sulla pagina facebbok “CasadiBabboNatale-Bovalino”, ogni fine settimana ci saranno laboratori per realizzare oggetti, la fabbrica dei giocattoli, animazione, incontro con Babbo Natale, Mamma Natale e Folletti, c’ è solo da divertirsi non rimane che partecipare via spettiamo a Bovalino in via: Garibaldi,138 (ex asilo delle suore) dal 02-12-2018 al 06-01-2019.