“Il Maestro”: Franceco Carofiglio presenta il suo ultimo romanzo a Messina

20 novembre 2018 12:22

Lo scrittore, architetto e regista presenterà il suo ultimo romanzo presso la Libreria Ciofalo a Messina

Mercoledì 21 novembre 2018 alle ore 18:00, presso la Libreria Ciofalo Mondadori di Via Consolato del Mare,

35 Messina, Francesco Carofiglio presenterà il suo ultimo romanzo “Il Maestro” (Piemme). Dialogherà con

l’autore il prof. Dario Tomasello.

L’AUTORE

Francesco Carofiglio, scrittore, architetto e regista, è nato a Bari. Oltre a “L’estate del cane nero”,

Ritorno nella valle degli angeli e Radiopirata (tutti usciti per Marsilio), ha pubblicato per BUR il romanzo With

or without you e per Rizzoli, in coppia con il fratello Gianrico, nel 2007 il graphic novel Cacciatori nelle tenebre

(Premio internazionale Nino Martoglio) e nel 2014 La casa nel bosco. Per Piemme ha scritto Wok (2013),

Voglio vivere una volta sola (2014) e Una specie di felicità (Premio Maratea 2016), Jonas e il Mondo Nero,

Laterza, (2018).

IL ROMANZO

Il protagonista del suo nuovo romanzo, Il maestro (Piemme), Corrado Lazzari, è stato il più

grande. Attore di teatro, volto della tragedia shakespeariana in tutto il mondo, acclamato da platee adoranti

e spettatori illustri, è oggi un uomo solo. La fama, gli autografi, gli amici, tutto perduto. Solo il suo archivio di

recensioni e tributi, gelosamente custodito e continuamente riordinato, testimonia il passato dell’uomo

ormai anziano che vive in solitudine in un palazzo che tutti stanno abbandonando, nel centro di Roma. Le

giornate di Corrado si inseguono, uguali e monocordi, mescolando la fragilità del presente ai ricordi del

passato. Facile pensare che tutto possa continuare identico a se stesso fino alla fine. Poi un giorno arriva lei,

e tutto cambia. Alessandra è giovane, poco più di vent’anni, e studia lettere con indirizzo teatrale, così dice

al maestro presentandosi. Timida e impacciata, cerca di far irruzione nella vita di quello che per lei è un mito.

L’iniziale ritrosia dell’uomo viene spazzata dall’ansia di sapere della giovinezza. E attraverso le battute teatrali

che hanno riempito la sua vita più delle parole spontanee, insieme a quella giovane, Corrado scoprirà

finalmente il modo di accettare la propria caduta e di rendersi immortale nello stesso, perfetto istante…