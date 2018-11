Messina, Unime lancia il servizio Car Sharing sperimentale

30 novembre 2018 12:58

Il servizio sarà destinato a studenti, docenti e personale amministrativo dell’Università di Messina

L’Università di Messina è pronta per lanciare un nuovo servizio. Per gli studenti, docenti e per il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo peloritano arriva il servizio di car sharing sperimentale, a cura della società Pista srl. I dettagli dell’iniziativa saranno illustrati domani dal Rettore Cuzzocrea, il Mobility manager dell’Ateneo prof.ssa Adele Marino, il dott. Giacomo Caselli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di P.I.S.T.A. s.r.l. e il dott. Piero Bonino, Direttore Commerciale di Targa Telematics, partner tecnologico del servizio.