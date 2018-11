Capo d’Orlando: a Villa Piccola la 1° Assemblea Regionale FAS

7 novembre 2018 16:37

A Capo d’Orlando la prima Assemblea annuale della Federazione Agricoltori Siciliani

La F.A.S. lancia in Sicilia la rete olistica “Spesa Qualità Siciliana” con l’obbiettivo di promuovere la qualità e la biodiversità isolana, garantendo ai consumatori una sana alimentazione e la tracciabilità’: dall’ origine dei prodotti alla loro trasformazione. Il marchio di rete diventa, dunque, garanzia di sicurezza, qualità, territorialità e stagionalità. Lo annuncia il Presidente della Federazione Francesco Calanna.

La rete FAS “Spesa Qualità Siciliana “si articolerà in:

Vendita diretta in azienda agricola associata FAS;

Mostre mercato km zero e biologiche;

Botteghe della “Spesa Qualità Siciliana “

Promozione e tour educational con gruppi di acquisto solidale GAS;

E- Commerce;

Ceste regalo e cassette della salute a marchio “Spesa Qualità Siciliana”

Circuiti cantine, oleifici, birrifici laboratori e agriturismi;

Street food.

Una rete, dunque, che promuove principalmente il mercato locale favorendo l’incontro tra agricoltori e consumatori con vantaggio reciproco per entrambi.

Il Presidente annuncia, inoltre, che l’Assemblea sarà momento propizio per presentatare il regolamento del “Premio EVO MEDITERRANEO”, che coinvolgerà tutta la filiera dell’olio dei paesi della “regione” Mediterranea. Un’occasione per approfondire i temi della crisi che quest’anno ha colpito il comparto con perdite di prodotto, che si stima attorno all’80% per le aziende siciliane.

Infine sarà fatto il punto sui due strumenti innovativi lanciati dalla FAS:

Biodistretti , modelli di gestione territoriale;

, modelli di gestione territoriale; Contratti di rete, con il coinvolgimento di due settori produttivi strategici per il rilancio dell’economia Siciliana: Agricoltura & Turismo .

Questi i punti caratterizzanti dell’Assemblea regionale che lancia la propria campagna di adesione per il 2019 con il motto: “PRODURRE e VENDERE più Sicilia”.