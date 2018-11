Capo d’Orlando: arrivano 555mila euro per lo stadio “Micale”

19 novembre 2018 14:34

Finanziata con 555mila euro la riqualificazione dello stadio “Micale”a Capo d’Orlando

Arrivano 555mila euro per la riqualificazione e l’adeguamento dello stadio “Ciccino Micale” di contrada Pissi.

E’ stato infatti notificato al Comune di Capo d’Orlando il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri relativo al secondo piano pluriennale del Fondo “Sport e Periferie” voluto dal Coni e dal Ministero dello Sport per la “realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi”.

Il progetto esecutivo, redatto dai geometri Antonio Crascì e Nicola Sanfilippo dell’Ufficio Tecnico Comunale, RUP geom. Alfredo Gugliotta, prevede la pavimentazione dell’intera area attorno al campo da gioco, la ristrutturazione della pista d’atletica e l’adeguamento per lo svolgimento di altre attività come il salto in alto, il salto in lungo e triplo, il salto con l’asta, il lancio del peso, del disco e del martello. Previsti, inoltre, i lavori di adeguamento e manutenzione degli spogliatoi, oltre alla sistemazione delle aree esterne.

“Con la paziente programmazione portiamo a casa un risultato importante che valorizza in modo sostanziale un impianto, il “Ciccino Micale”, che è già fiore all’occhiello delle strutture sportive di Capo d’Orlando – afferma il Sindaco Franco Ingrillì – e che, con questi lavori, diventerà pienamente funzionale. Con la sistemazione della pista d’atletica, puntiamo a far diventare l’impianto di contrada Pissi riferimento per molte discipline sportive, dalla corsa al salto in lungo, sia a livello agonistico che amatoriale. Puntiamo a dare risposta concreta all’esigenza di spazi che viene dalle scuole, dalle società sportive, ma anche da quanti praticano lo sport come momento di svago.

Capo d’Orlando – conclude il Sindaco – ha sempre puntato sullo sport come veicolo di promozione e come momento di aggregazione sociale. Continuiamo su questa strada”.