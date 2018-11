Elezioni provinciali: affermazione del Centro/Destra a Vibo Valentia e Catanzaro, la soddisfazione di Cannizzaro

1 novembre 2018 16:11

“L’affermazione dei candidati di Forza Italia alle elezioni provinciali di Catanzaro e Vibo, sono altri due tasselli che confermano quanto il nostro partito ed i partiti della coalizione di centrodestra, siano un baluardo di buona amministrazione, apprezzata a tutti i livelli. Ci confermiamo il partito guida dell’intera regione, che si propone come trascinatore della battaglia che libererà la Calabria dal malgoverno della sinistra”, è quanto scrive in una nota Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia e Coordinatore provinciale di Forza Italia provincia di Reggio Calabria. “Grazie ai tanti amministratori che hanno permesso queste importanti vittorie ed un forte plauso al lavoro incessante dei colleghi coordinatori provinciali del partito Mimmo Tallini e Peppe Mangialavori, che hanno saputo coagulare e capitalizzare un forte lavoro di squadra. Non mi resta che augurare buon lavoro a Sergio Abramo e Salvatore Solano, nuovi presidenti delle province di Catanzaro e Vibo, che sapranno con la loro esperienza aggredire i problemi e fare il bene delle comunità che sono orgogliosamente chiamati ad amministrare”, conclude.