Calcio da tavolo: quinto posto per il Messina Table Soccer nel girone di andata

Il Messina Table Soccer si classifica al quinto posto nel girone di andata di Serie C

Soddisfazione in casa Messina Table Soccer per l’ottimo girone di andata disputato alla sede federale Fisct di San Benedetto del Tronto. Al PalaSpeca della cittadina marchigiana i giovani giallorossi hanno chiuso al quinto posto in classifica, a due punti di distanza dai play-off promozione ma con ben 10 punti di vantaggio sulla zona play-out. Ottime le prestazioni dei giovani Manzella, Giuffrè e dei fratelli Natoli, che crescono a vista d’occhio sui panni verdi, pronti a diventare l’ossatura del Messina del futuro prossimo. Buono anche l’apporto di punti dei più esperti Cesare Natoli e Periklis Dimopoulos.

Alla prima giornata, contro la neopromossa Samb, è subito vittoria per 3-0, seguita dal 2-0 sui Flickers Milano al secondo turno. Contro Stradivari Cremona, alla terza giornata, altri tre punti con il punteggio di 3-0 e primo posto a punteggio pieno insieme a Vibo e Tigers Lab. Al quarto turno arriva un beffardo stop contro Firenze: nel primo tempo Messina è in vantaggio per 1-0 ma a pochi secondi dal termine della gara i viola riescono a ribaltare il punteggio (1-2), infliggendo ai biancoscudati la prima sconfitta della giornata.

Contro Livorno, al quinto turno, arriva ancora una sconfitta, questa volta per 3-1. Nell’ultima gara del sabato, però, i messinesi rialzano la testa contro una delle pretendenti al salto di categoria, il Vibo, sconfitto di misura 1-0 grazie allo scoppiettante 5-3 del greco Dimopoulos su Russo. Il Messina chiude il primo giorno di gare al terzo posto in classifica, in piena zona play-off. La prima gara della domenica vede i peloritani affrontare i Subbuteisti Modena: dopo 30 minuti equilibrati i canarini vengono sconfitti per 2-1.

Nella penultima gara del girone di andata ecco la capolista, con un solo punto di vantaggio sul Messina, Napoli Pirates. Alla fine hanno la meglio i partenopei per 2-1, nonostante un grande Manzella che batte 3-0 il forte Recano. Il girone di andata si conclude contro l’altra pretendente alla B, i Tigers Lab di Bologna.

La gara è molto tirata, nel primo tempo gli emiliani sono in vantaggio per 2-1, poi Dimopoulos batte Marinucci e regala il pari ai siciliani. La classifica al giro di boa è quindi questa: Napoli Pirates 22, Livorno 21, Vibo 18, Tigers Lab 17, Messina e Firenze 16, Subbuteisti Modena 10, Stradivari Cremona 6, Flickers Milano 3, Samb 1. Appuntamento con il girone di ritorno previsto per il weekend del 13-14 aprile 2019. Prossimo impegno del Messina Table Soccer sarà invece la Coppa Sicilia a squadre di Bagheria del prossimo 16 dicembre.