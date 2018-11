In fase di attivazione in Calabria il programma di Screening neonatale

26 novembre 2018 13:18

Screening neonatale, Centro avviato in 18 regioni

Le Regioni e le Province autonome ad avere avviato il programma di Screening neonatale esteso (Sne) sono 18, mentre in tre Regioni, Abruzzo, Basilicata e Calabria, il sistema e’ ancora in fase di attivazione. Solo otto Regioni (38%) hanno individuato il Centro di coordinamento Screening, e la copertura nazionale della popolazione neonatale non raggiunge ancora il 100%. Il report e’ stato presentato al Convegno presso l’Istituto Superiore di Sanita’ “Screening neonatale esteso” e arriva a un anno dall’entrata in vigore della legge che prevede lo screening a tutti i nati per un numero significativo di malattie metaboliche ereditarie e detta tempi di risposta che devono essere rapidi in modo da consentire, grazie a diagnosi tempestive, di attuare precocemente terapie in grado di influire favorevolmente sulla storia naturale della malattia. Secondo il rapporto i Centri clinici per le malattie metaboliche ereditarie (Mme) oggetto dello Sne operanti in Italia sono 29, tutti afferenti alla Rete nazionale delle malattie rare.