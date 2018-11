Calabria: aveva occultato 100 grammi di droga nel frigo, arrestato 40enne

18 novembre 2018 14:38

Catanzaro: arrestato 40enne dai Carabinieri durante controlli per prevenzione e contrasto di sostanze stupefacenti

Nel corso del week-end, i Carabinieri della Compagnia di Soverato hanno eseguito un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, con particolare riferimento alla fascia costiera soveratese. Nella circostanza, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di B.D., 40 enne incensurato di Montepaone; lo stesso, nell’immediatezza, ha ammesso di detenere sostanza stupefacente e di averla coltivata personalmente, consegnando 5 contenitori e diverse bustine, contenenti circa 100 grammi di marijuana, oltre a un cospicuo numero di semini di cannabis. Tuttavia, gli operanti, insospettiti dall’atteggiamento del prevenuto, hanno proseguito ugualmente le attività di ricerca, rinvenendo ulteriori due involucri in cellophane contenenti 100 grammi della medesima sostanza, occultati rispettivamente all’interno di un frigo e dello studio. Il suddetto materiale è stato sequestrato, mentre il soggetto è stato tratto in arresto e ristretto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida. La Prima Sezione Penale presso il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, senza disporre ulteriori provvedimenti nei confronti del soggetto. Nel medesimo contesto, i Carabinieri della Stazione di Gasperina hanno deferito in stato di libertà un 40enne domiciliato a Copanello, con precedenti specifici, poiché, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 5 grammi di marijuana, occultata all’interno della cucina della propria abitazione.